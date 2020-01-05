كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "بومبيو" على قرار إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، بتعليقه على تصويت مجلس النواب العراقي بشأن إنهاء تواجد القوات الأجنبية على أراضي البلاد، وقال: إن "رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقال منذ فترة بسبب التدخلات الإيرانية في شؤون العراق"، مضيفاً "أن الولايات المتحدة تتطلع إلى متابعة عملها بالعراق".

وكان البرلمان العراقي، قد قرر في وقت سابق من اليوم، إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بالرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان.

وانطلقت تظاهرات من ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، بعد قرار مجلس النواب، تندد بقرار إنهاء وجود القوات الأجنبية وهتف المحتجون بخروج إيران من العراق، وطالب المحتجون مجدداً برئيس وزراء غير حزبي.

وأوضح القرار الذي صوت عليه البرلمان، أن "الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي، الذي يقاتل تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر"، ويشار إلى أن قرارات البرلمان تختلف عن القوانين إذ إنها غير ملزمة للحكومة.

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هذا وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن مجلس النواب صوت على قرار نيابي من 5 إجراءات، ورفع جلسته إلى السبت المقبل.

ومن جهته، حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمته أمام البرلمان، على اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن، وقال: "رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا".

وذكرت مصادر برلمانية عراقية، أن نصاب الجلسة الاستثنائية اكتمل بحضور 170 نائباً، علما أن الكتل السنية والكردية أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الجلسة.

في حين شهدت قاعة البرلمان حالة من الفوضى، بعد وقوع سجال بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونائبه حول اكتمال النصاب من عدمه.