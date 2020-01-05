كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري يتهم قناة "الجزيرة" بفبركة فيديوهات لإثارة الرأي العام الليبي ضد الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، على أن فضائية "الجزيرة" القطرية نشرت فيديو من داخل المستشفى تقول أن هذا الشخص مكبل اليدين هو أحد ضحايا تفجير الكلية العسكرية بليبيا، وبعد لحظات تم حذف الفيديو من موقع القناة، لافتًا إلى أنه كان هناك تجهيز إعلامي لتغطية هذه العملية الإجرامية.

وأكد "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك صحفة نشرك خبر كاذب للواء محمد منصور، بصفحة تم تزويرها عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وقاموا بإرسال مجموعة من المراسلين للمستشفيات لعمل بث مباشر لقنوات فضائية، وقطعوا برامجهم وبدأوا بث تحليلات وأخبار كاذبة؛ لتأجيج للرأي العام في طرابلس والمدن المجاورة على القوات المسلحة.

وناشد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الأمم المتحدة وصفت العملية الإرهابية بأنه قصف عشوائي طال المدنيين، وأكيد أن لها أسبابها لهذا الوصف، ولم يحدث أبدًا أن يكون هناك تفجير حتى بهاون 120 دون إحداث أثار في المباني المجاورة أو حفر على الأرض، وهذا يعني أن التفجير تم بطريقة أخرى سيتم التحقيق فيها لإثباتها، حيث تم جمع جميع الصور والفيديوهات التي نشرت وسيتم إرسالها لمكتب النائب العام الذي يحقق في القضية.