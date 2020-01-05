كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: لن يقتصر الرد على مقتل "سليماني" بالعمل العسكري فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء اليوم الأحد، على أن "رد إيران على الغارة الأمريكية، التي أودت بحياة القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لن يقتصر على الجانب العسكري فقط".

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال استقباله سكرتير الأمن القومي السوري علي مملوك، إن "رد إيران على اغتيال سليماني هو بالتأكيد عسكري، لكنه لن يقتصر على العمل العسكري فقط"، بحسب ما نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وأضاف شمخاني: "سوف يدرك الأمريكيون ونظامهم قريبا أن شهادة سليماني ستكون أكثر خطورة عليهم من وجوده وهو على قيد الحياة".

وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قتلا في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الماضي. Advertisements

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت صباح يوم الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال، والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.