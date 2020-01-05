نهضة الزمامرة يُوقف انتصارات الوداد

عائشة مجيب _ صحافية متدربة

انتهت المباراة التي جمعت فريق الوداد الرياضي بضيفه نهضة الزمامرة مساء اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، على أرضية ملعب محمد الخامس، برسم مؤجل الجولة التاسعة من البطولة الوطنية الاحترافية.

وكان الفريق الزموري السباق لتوقيع الهدف في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب عبدو جاميلو اتشابو، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

ونجح الفريق الأحمر في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 53 من تعديل الكفة بواسطة بديع أووك عن طريق ركلة جزاء، قبل أن تُنهي صافرة الحكم رضوان جيد المباراة بالتعادل هدف لمثله.

وبهذه النتيجة، احتل أبناء زوران مانولوفيتش الرتبة الثانية في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، في حين ارتقى نهضة الزمامرة للمركز العاشر بمجموع 13 نقطة.

يشار إلى أن سعيد شيبا أشرف اليوم على أول مباراة رفقة نهضة الزمامرة، بعد تعيينه مدربا لنادي الزموري في الأيام القليلة الماضية، خلفا للمقال يوسف فرتوت، علما أن مواجهة اليوم تعتبر الأولى في تاريخ الفريقين في جميع المنافسات.