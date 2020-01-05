“هتك عرضها”.. عشرينية ترسل زوجها إلى السجن المحلي في بني ملال

قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في بني ملال، اليوم الأحد، متابعة ثلاثيني في حالة اعتقال، بعد شكاية من زوجته، تفيد أنها تعرضت للاعتداء، وهتك عرضها.

وقالت أم الضحية لـ”اليوم24″ إن ابنتها تعرضت لاعتداء متكرر من طرف زوجها، وهتك عرضها، مسببا لها نزيفا داخليا.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن الطب الشرعي قدم لابنتها شهادة طبية، أكدت أقوالها، محددا نسبة العجز في 22 يوما، مع معاينة طبيب نفسي جراء الصدمة، التي تعرضت لها الضحية.

وحدد قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف، يوم 27 يناير 2020 المقبل، كموعد لإجراء المواجهة بين الضحية، والمشتبه فيه، وتعميق البحث في القضية، مع إحالة هذا الأخير على السجن المحلي في بني ملال.