اعتقال سعوديين رفقة مغربيات داخل شقة في طنجة

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بقيادة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في مدينة طنجة، صباح اليوم الأحد، سائحان من جنسية سعودية، رفقة مغربيتين، ضبطوا في إحدى الشقق المشبوهة بالدعارة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن السائحين السعوديين ضبطا، صباح اليوم، في شقة بإقامة تدعى “عايدة”، بزنقة “بركان”، في مدينة طنجة، رفقة فتيات مغربيات.

وأوردت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية استدرجت صاحبة الشقة، في كمين محكم، إلى مصلحة الشرطة القضائية المداومة، ومن ثمة ألقت عليها القبض، إضافة إلى اعتقالها الحارس الليلي.

ووضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ما عدا الحارس الليلي، الذي سيتابع في حالة سراح.