القسم الثاني.. تعثر “الراك” يمنح السوالم لقب بطل الخريف

منحت الدورة الأخيرة من مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، شباب السوالم لقب بطل الخريف، مستفيدا من تعثر المتصدر السابق الراسينغ البيضاوي، وسقوط المغرب الفاسي.

وتغلب الشباب السالمي بهدف دون رد على ضيفه شباب أطلس خنيفرة، لينفرد بالمركز الأول برصيد 27 نقطة، في حين تراجع الفريق الزياني إلى الرتبة التاسعة بـ19 نقطة.

وارتقى شباب المحمدية إلى مركز الوصافة مناصفة مع الراسينغ البيضاوي، بمجموع 26، بعد فوز الأول على الاتحاد البيضاوي، بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل الثاني سلبا مع الاتحاد الزموري للخميسات، هذا الأخير أصبح يمتلك 22 نقطة في الرتبة السادسة، بينما تراجع “الطاس” إلى المركز الثالث عشر بـ16 نقطة.

وتراجع المغرب الفاسي إلى الرتبة الرابعة برصيد 24 نقطة، بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف واحد أمام مضيفه وداد تمارة، الذي قفز إلى المركز الرابع عشر بـ16 نقطة.

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وصعد الوداد الفاسي إلى الرتبة الخامسة بمجموع 22 نقطة، بتغلبه بهدف نظيف على جمعية سلا، هذا الأخير تجمدت نقاطه عند النقطة 18 في المركز الحادي عشر.

وانفرد شباب بنجرير بالرتبة السابعة برصيد 20 نقطة، بعدما هزم مضيفه النادي القنيطري بهدف دون رد، ليبتعد بفارق نقطة عن “الكاك” ثامن الترتيب.

ودك الكوكب المراكشي شباك ضيفه اتحاد سيدي قاسم بثلاثية نظيفة، جعلته يرتقي للمركز العاشر بـ18 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن الاتحاد متذيل جدول الترتيب.

وفاز شباب الريف الحسيمي بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه أولمبيك الدشيرة، ليرفع رصيده إلى النقطة 12 في الرتبة قبل الأخيرة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن الأولمبيك صاحب المركز الثاني عشر.