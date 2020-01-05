قبل مباراته مع الرجاء.. شبيبة القبائل يودع كأس الجزائر

ودع فريق شبيبة القبائل اليوم الأحد، مسابقة كأس الجزائر من دور سدس عشر النهائي، بعد هزيمته بهدف دون رد، أمام مضيفه جمعية عين مليلة.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة إلى التعادل دون أهداف، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت على إيقاعها مجريات الجولة الثانية.

واحتكم الفريقان بعد ذلك إلى شوطين إضافيين، أحرز خلالهما محمد طيايبة هدف الفوز لعين مليلة من ركلة جزاء، قبل أن تعلن صافرة الحكم لكفي بقواسة عن تأهل صاحب الأرض إلى ثمن النهائي وإقصاء الشبيبة.

ويأتي سقوط شبيبة القبائل من كأس الجزائر، قبل مباراته المرتقبة الجمعة القادم، أمام ضيفه الرجاء الرياضي، برسم رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.