مصرع 7 أفراد من أسرة مصرية واحدة إثر حريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت أسرة كاملة من 7 أفراد مصرعها، اليوم الأحد، إثر حريق نشب في منزلهم شمالي مصر، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت صحيفة "الأهرام"، أن إحدى قرى محافظة البحيرة، شهدت حريقا في منزل راح ضحيته 7 أشخاص من أسرة واحدة، ووصفه إعلام محلي بـ"المأساوي".

وتبين العثور على الزوج (39 سنة) ووالدته (67 سنة) وزوجته (32 سنة)، بجانب 4 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 و15 عاما.

ولم تتحدد بعد أسباب الوفاة أو سبب الحريق، وفق المصادر ذاتها، غير أن السلطات أكدت مواصلة جهودها لكشف تفاصيل الحادث.