شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عدن تتسلم حافلتي نقل مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 تسلمت جامعة عدن اليوم، حافلتين مخصصة لنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأشاد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، بالدعم السعودي للجامعة، وقال: إنه تم التوصل مع الجانب السعودي إلى اتفاق بشأن تبنيهم تنفيذ عدد من المشاريع في الجامعة تشمل تطوير المطبعة المركزية وتجهيز كلية الصيدلة، وتبني عدد من الأنشطة والفعاليات في العام الحالي 2020م بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس جامعة عدن.

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