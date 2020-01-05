بالصور.. مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأمن يلتقي بقيادة الحملة الأمنية

الأحد 5 يناير 2020

التقى صباح اليوم مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي بقيادة الحملة الأمنية للوقوف حول الأوضاع الامنية.



وفي اللقاء تحدث العقيد نبيل الكدهي حول ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة والعمل بهمة ونشاط مع بداية العام الجديد والاستفادة من من جوانب القصورالتي حصلت في العام الماضي وتعزيز الجوانب الإيجابية بمايضمن تحسين مستوى الأداء.

كما حث العقيدالكدهي قيادة وأفراد الحملة الأمنية إلى ضرورة رفع الحس الأمني والتحلي باليقظة التامة والقيام بالمهام والواجبات بالشكل الصحيح وضرورة تلظهور بمظهر الدولة والإلتزام بالزي الرسمي أثناء أداء المهام الأمنية.

واستمع العقيد الكدهي من قيادة الحملة الأمنية عن أهم المعوقات والصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها مؤكدا لهم بأن قيادة شرطة تعز ممثلة بمدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي يعملون على تذليل كافة الصعوبات وتقديم الدعم اللازم حسب الإمكانيات المتاحة.

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من جانبه ثمن قائد الحملة الأمنية المقدم خليل الشماري الجهود التي تبذلها إدارة عام شرطة محافظة تعز مؤكدا بأن أفراد الحملة الأمنية وبرفقة زملائهم في مختلف الوحدات الأمنية يعملون بكل همة ونشاط ويستشعرون المسؤولية الأمنية الملقاة على عاتقهم مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التنسيق بشكل أكبر مع مداراء أمن المديريات وأقسام الشرطة لمافيه المصلحة العامة والحفاظ على أمن وسكينة واستقرار المحافظة.

حضر اللقاء مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد عبده الأهدل ونائب قائد الحملة الأمنية المقدم طارق الحميري.