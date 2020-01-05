بالصور.. محافظ تعز يلتقي قيادة السلطة القضائية بالمحافظة

الأحد 5 يناير 2020

أكد محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، أن القضاء يعد العمود الفقري والضامن للحقوق.



جاء ذلك خلال لقائه " اليوم الاحد ٥ يناير ٢٠٢٠م " قيادة السلطة القضائية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الحمودي ، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالواحد منصور ، ورؤساء المحاكم والنيابات في المحافظة.

وناقش اللقاء أهمية إنتظام عمل الاجهزة القضائية ورفع مستوى الاداء في محاكم ونيابات المحافظة والصعوبات والعوائق التي تواجه تفعيل جميع المحاكم والنيابات والفصل في القضايا وتنفيذ الاحكام القضائية دون تأخير.

وفي اللقاء اسمتع المحافظ الى كلمتا رئيس الشعبة الاستئنافية القاضي أحمد الحمودي ، ورئيس النيابة بالمحافظة القاضي عبد الواحد منصور ، واللتان استعرضتا سير العمل في المحاكم والنيابات وتفعيل وتيرة العمل فيها واستقبال آلاف القضايا والبت في معظمها على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المحاكم والنيابات نتيجة غياب الميزانية والاضرار الكبيرة التي لحقت بالمجمع القضائي القديم والجديد' مطالبين بمساندة السلطة المحلية لتجاوز هذه الظروف الناجمة عن الحرب ونزوح الكادر الوظيفي مقابل زيادة كبيرة في عدد القضايا الجسيمة وغير الجسيمة.

من جهته أعتبر المحافظ شمسان أن القضاء يعد العمود الفقري والضامن للحقوق العامة والخاصة والسد المنيع أمام تغول السلطة المحلية والعسكرية والامنية وكل التصرفات غير القانونية ضد المواطن ، مشيدا بذات الوقت بالجهود التي يحققها القضاء في سبيل تحريك مسار القضايا واصدار الاحكام على الرغم من الاوضاع الاستثنائية التي نعيشها وخصوصا الاستهداف و التدمير الممنهج لمقرات القضاء.

مؤكدا أن السلطة المحلية ستقف بجانب القضاء لتجاوز هذه العوائق بالعديد من الاجراءات ومنها تأثيث المجمع القضائي بعد الانتهاء من أعمال الترميم.

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وقال شمسان: سنقف لمساندتكم بكل الامكانيات والموارد المتاحة وقد وجهنا بإدراج السلطة القضائية ضمن الموازنة الجديدة للسلطة المحلية وكذلك الاستفادة من موارد القضاء في خدمة المحاكم والنيابات وتسيير شؤونها.

الى ذلك أشاد القضاة خلال اللقاء بجهود السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان وجهوده الكبيرة والمستمرة في سبيل إستعادة وتأهيل وتفعيل مؤسسات الدولة وتطبيع الحياة العامة في المحافظة.