شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الهندسية تتمكن من نزع أكثر من 37 ألف لغم حوثي والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني، من نزع أكثر من 37 ألف لغم، زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة حجة، كما أورد موقع مسام التابع لمشروع نزع الألغام السعودي في اليمن، اليوم الأحد.

وبحسب مصدر في الجيش، فإن معظم الألغام تم نزعها من مديريات ميدي وحيران وحرض وأجزاء من مديرية عبس. Advertisements وأشار المصدر إلى أن الحوثيين زرعوا الألغام في الطرق الرئيسية والفرعية وفي محيط منازل المواطنين ومزارعهم. من جهته، نزع "مسام" 1668 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، ليصل بذلك مجموع ما نزعه مشروع مسام منذ انطلاقته ولغاية يوم الخميس الماضي 121813 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

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