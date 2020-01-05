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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ تعز يدشن الفصل الدراسي الثاني ويزور المستشفى الجمهوري والمجمع القضائي والان مع التفاصيل
الأحد 5 يناير 2020
قام محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الأحد بتدشين الفصل الدراسي الثاني لمدارس المحافظة وزيارة تفقدية للمجمع القضائي القديم والمستشفى الجمهوري شرق المدينة.
وخلال زيارته لمدرسة ثانوية تعز الكبرى دشن المحافظ شمسان بحضور مدير مكتب التربية عبد الواسع شداد وعدد من الكوادر التعليمية الفصل الدراسي الثاني لمدارس المحافظة ' حيث قدم مدير مكتب التربية بالمحافظة شرحا مفصلا حول طبيعة سير العملية التعليمية والاضرار التي لحقت بعشرات المدارس واستهدافها من قبل المليشيات الانقلابية ومنها مدرسة ثانوية تعز الكبري.
كما أكد المحافظ إن السلطة المحلية تولي القطاع التعليمي أهمية كبيرة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات لاعادة العملية التعليمة بكفاءة عالية و إصلاح مادمرته الحرب.
عقب ذلك قام المحافظ نبيل شمسان ومعه المهندس مهيب الحكيمي وكيل المحافظة للشؤون الفنية بزيارة المجمع الحكومي القديم واطلع على الاعمال الانشائية للمجمع التي انجزت بنسبة 60%.
واستمع المحافظ من رئيس شعبة الاستئناف القاضي أحمد الحمودي ورئيس النيابة القاضي عبد الواحد منصور' على أهمية المجمع الحكومي الذي يعد جامعا لعدد من المحاكم والنيابات ويجري ترميمه بأكثر من (100) مليون ريال' مشيدين بتوجيهات المحافظ بسرعة اعتماد المناقصة والتنفيذ من ميزانية المحافظة كدعم للسلطة القضائية.
كما قام المحافظ شمسان بزيارة المستشفى الجمهوري ومعه وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق واطلع على سير العمل في الاقسام الطبية داخل المستشفى .
وخلال زيارته للمرضى استمع المحافظ الى شرح مفصل من مدير وحدة الغسيل الكلوي الى الاحتياجات والمستلزمات الطبية لاستمرار العمل بوتيرة أكبر وزيادة الطاقة الاستيعابية في ظل الاقبال الكبير من مرضى الغسيل الكلوي واستقبال 25 حالة يوميا .
كما وجه المحافظ بسرعة تأهيل مركز القلب وتشغيل الاجهزة الطبية الحديثة الخاصة بالعمليات التشخيصية والجراحية وكذلك سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بعودة الكادر الطبي وجميع الغائبين وعددهم بالعشرات لممارسة عملهم الطبي والانساني وتخفيف المعاناة عن أبناء هذه المحافظة.
رافق المحافظ في هذه الزيارة مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحيم السامعي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية.
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