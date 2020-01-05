الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن قلقه من التطورات المتلاحقة في العراق

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:31 مساءً, 5 يناير 2020 م المناطق _ القاهرة أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه المتزايد إزاء التطورات المتلاحقة في العراق منذ الثاني من يناير.

وأوضح أبو الغيط في بيان له اليوم أن المنطقة أحوج ما تكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد وإخماد الصراعات وليس إشعالها واستدامتها، مبينًا أن أحداث الأيام الأخيرة تكشف مجددًا حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العربي وكلفتها الباهظة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

وأشار إلى تطلعه لاستعادة كل المجتمعات العربية فرادى وجماعات القدرة على استبعاد عناصر التأثير السلبية من تلك التدخلات والحفاظ على سيادتها واستقرارها.

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