التفاصيل الكاملة لأزمة قيد كهربا في الأهلي المصري

أثيرت في الساعات الأخيرة أزمة تتعلق بقيد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، في الاتحاد المصري لكرة القدم، رغم وصول البطاقة الدولية للاعب.

البداية كانت مع تصريحات وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي أكد أن الأهلي لن يكون بمقدوره قيد كهربا، ومن ثم مشاركة اللاعب في مواجهة إف سي مصر، مساء الأحد، بالجولة الـ12 من الدوري المصري، بسبب عدة أمور.



أبرز الأمور التي ذكرها العطار، هي أن الأهلي مطالب بتسديد 8 ملايين جنيه قيمة نسبة اتحاد الكرة من عائدات البث الفضائي، إلى جانب وجود غرامات على النادي الأحمر، هذا إلى جانب ضرورة تسديد نسبة 3٪؜ من قيمة عقد اللاعب في خزينة اتحاد الكرة.

بدوره، أكد أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن النادي الأهلي أرسل مندوباً إلى الاتحاد خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الاستفسار عن بعض المديونيات.

ونفى عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون للأهلي حقوق مادية لدى اتحاد الكرة، تغطي المديونيات الخاصة بالقلعة الحمراء.

وقال عبدالله، في تصريحاته خاصة لـ"العين الرياضية"، إن مندوب الأهلي عقد جلسة مع وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، من أجل الاطلاع على قيمة المديونيات.

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وتابع: "الأهلي مستحق عليه سداد مبلغ 8 ملايين جنيه، متعلقة بنسبة البث التليفزيوني إلى جانب نسبة قيد كهربا ووجود غرامات أيضاً على النادي الأحمر".

وأوضح عضو الاتحاد المحلي للعبة أن نقطة الخلاف بين الأهلي واتحاد الكرة تتعلق بمكافأة للفريق الأحمر خاصة بمشاركاته في بطولة كأس مصر، لافتاً إلى أن الأمر لم يتم حسمه بعد.

وشدد عبدالله، على أن كهربا لن يشارك مع النادي الأهلي قبل سداد القيمة المستحقة عليه.

مصدر بالنادي الأهلي رد على هذه التصريحات، وأكد أن اتحاد الكرة يحاول اختلاق أزمات غير مبررة في مسألة قيد كهربا عن طريق الحديث عن وجود مديونيات لدى النادي الأحمر، الذي يعتبر أكثر الأندية التزاماً بسداد مستحقات جميع الجهات وعلى رأسها اتحاد الكرة.

وكشف المصدر عن أن وفداً من الإدارة المالية بالأهلي قد اجتمع بمسؤولي اتحاد الكرة من أجل تسوية جميع الأمور، وأن هناك خلافاً من جانب الاتحاد بخصوص نسبة الـ15 % من قيمة حقوق البث التلفزيوني، حيث يطلب مسؤول الاتحاد الحصول على هذه النسبة عن إجمالي قيمة عقد الرعاية، وهو ما يعتبر غير منطقي.

ويصر الأهلي على أنه قام ببيع جميع الحقوق التي من بينها حقوق البث التلفزيوني للشركة الراعية له، وبالتالي لا يمكن سداد نسبة الـ15% سوى عن قيمة البث التلفزيوني فقط وليس إجمالي عقد الرعاية.



ويرى الأهلي أن اتحاد الكرة بهذا الأمر، يثير حالة من الغضب، خاصة في ظل التزام النادي الشديد بسداد مستحقات جميع الجهات المختلفة، وعدم وجود شرط بلائحة القيد يمنع إنهاء إجراءات مشاركة اللاعب في المباريات، قبل سداد مستحقات معينة تعتبر في الوقت الراهن محل خلاف من جانب مسؤولي الإتحاد، وهو ما يسير في اتجاه مجاملة بعض الأندية وإثارة الأزمات بدون مبرر.

وانضم كهربا إلى قائمة النادي الأهلي، التي تستعد لمواجهة نادي مصر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد وصول البطاقة الدولية له من ناديه السابق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الذي رحل عنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب فسخ التعاقد معه.

