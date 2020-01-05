فيديو.. فان دير سار: محمد صلاح يحفز أياكس على اكتشاف المواهب المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد إدوين فان دير سار، حارس مرمى منتخب هولندا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، أن محمد صلاح نجم ليفربول يمثل حافزاً لنادي أياكس أمستردام الهولندي لاكتشاف المواهب المصرية، وإمكانية توقيع اتفاقيات شراكة مع أندية مصرية في هذا الصدد.

وجاءت تصريحات فان دير سار، الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لنادي أياكس، على هامش مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين النادي الهولندي ونظيره الشارقة الإماراتي، من أجل تطوير المواهب والمدربين في أكاديمية بطل دوري الخليج العربي.

وقال الحارس الأسطوري السابق، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "مصر هي الدولة التي أخرجت محمد صلاح، وهو يلعب حاليا في ليفربول ومنتخب مصر".

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وأضاف: "أعتقد أن كرة القدم تتطور هناك، والبلد أصبح سوقا مهمة للغاية في اكتشاف المواهب وتطويرها".

وردا على سؤال بشأن إمكانية توقيع اتفاقيات شراكة مع أندية مصرية لاكتشاف المواهب قال: "نحن نعمل على جعل أياكس أمستردام أكبر وأفضل، ونتمنى أن يأتي ذلك من خلال الشراكات المتميزة في مختلف دول العالم".

وتألق صلاح مع ليفربول على مدار موسمين ونصف، وتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وقاد الريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخته السابقة، وبات أحد أفضل لاعبي العالم خلال السنوات الأخيرة بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.