البابا فرنسيس ملمحا لأزمة واشنطن وطهران: الحرب دمار

دعا قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأحد، إلى الحفاظ على "الحوار وضبط النفس" درءاً لـ"الأعمال العدائية"، دون أن يذكر بلدا أو منطقة بعينها.

وقال البابا فرنسيس، خلال صلاة التبشير الملائكي في باحة القديس بطرس في الفاتيكان: "نشعر في عدة أماكن من العالم بمناخ توتر مروع"، خارجا بذلك عن النص الموزع مسبقا، فيما بدا أنّه تلميح إلى الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف أنّ "الحرب لا تحمل سوى الموت والدمار. أدعو كل الأطراف إلى إبقاء شعلة الحوار وضبط النفس مشتعلة والحيلولة دون الأعمال العدائية".

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وأدى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية في العراق الجمعة الماضي، إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل شديد.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل سليماني، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق. كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.