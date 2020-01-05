أياكس يشرف على أكاديمية الشارقة الإماراتي 3 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع نادي الشارقة الإماراتي ونظيره أياكس أمستردام اتفاق شراكة بين أكاديميتي الناديين تستمر لمدة 3 سنوات مقبلة، يقوم خلالها الطرف الهولندي بالإشراف على أكاديمية حامل لقب دوري الخليج العربي.

وأعلن الناديان الشراكة في مؤتمر صحفي باستاد الشارقة، حضره الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي ورئيس شركة كرة القدم، وإدوين فان دار سار الرئيس التنفيذي لنادي أياكس بجانب أعضاء مجلس الإدارة.



وتعتبر هذه الشراكة هي الأولى لنادي أياكس عبر مؤسسته "أكاديمية أياكس للتدريب"، مع نادي في المنطقة العربية بعد شراكات مع أندية عبر العالم منها نادي جوانجزو الصيني وساجان توسو الياباني وسيدني الأسترالي وغيرها من الأندية في جميع القارات.

وأكد محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة أن التطور اللافت للأكاديمية الهولندية كان أحد الأسباب لإتمام اتفاقية معها.



وأضاف في تصريحاته لـ"العين الرياضية": "تعمل أكاديمية أياكس بشكل جيد على صناعة القيادة المستقبلية ما يتوافق مع الاحتراف".

وتابع: "نتمنى أن نصحح من البنية الأساسية للاعبين الصغار لأنهم بعد ذلك سيكونون ضمن المنتخب الأول لذلك نعمل على تطويرهم من البدايات".

وزاد مصبح: "عندما يتعلم الناشئ العديد من الأمور الإيجابية في حياته بالصغر سيكون لها الدور فيما بعد خاصة من ناحية تطوير موهبته ودعمها".

ولفت إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها سيكون لها الدور في دعم المدربين المواطنين أيضاً، متمنياً أن تعم الفائدة من هذه الاتفاقية على اللاعبين في الشارقة وجميع الأندية الإماراتية.





ولفت عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إلى أن نادي أياكس الذي يعد أحد أبرز الأندية الأوروبية يؤمن بالعديد من القيم التي تؤمن بها الأندية الإماراتية والشارقة من ناحية تطوير النشء وتدريبهم.

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وأضاف: "فريق العمل بنادي أياكس يضم نجوم سابقين وبالتالي سيكون لذلك دور كبير في دعم اللاعبين".

وأشار هلال إلى أن هناك مشروع طويل الأمد مع النادي الهولندي من أجل تطبيق العديد من الخطط الكبيرة لدعم اللاعبين في نادي الشارقة، من أجل بناء جيل جديد قادر على خدمة رياضة الإمارات.

وعن مجالات الشراكة والاتفاقية قال: "ستعمل الاتفاقية على تأهيل المدربين المواطنين أيضاً بجانب اللاعبين وخلق العديد من الفرص التدريبية حتى تكون المحصلة في النهاية وفق الطموح".





وقال فان دير سار، المدير التنفيذي لأياكس، إن أحد أسباب الشراكة مع الشارقة هو "نشر شعار النادي".

وأضاف: "نعمل أيضا على تطوير لاعبي أياكس الصغار ونبحث عن شركاء يمتلكون نفس الفلسفة، وقد كان لنادي الشارقة هذا الأمر".

وزاد المدير التنفيذي لأياكس قائلاً: "في بداية الاتفاقية سنعمل على إرسال المدربين للاعتناء بلاعبي الأكاديمية لمحاولة تطوير المدربين فيها وكذلك صناعة لاعبين أفضل في نادي الشارقة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لا نعلم ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل لكن من المهم أن يكون هناك جودة، خاصة مع الإقبال الكبير على كرة القدم في الشرق الأوسط وخاصة دولة الإمارات".



