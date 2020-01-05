مقتل 4 جنود نيجيريين وإصابة 11 في هجوم لـ"بوكو حرام"

قتل 4 جنود نيجيريين وجرح 11 آخرون، في هجوم لتنظيم بوكو حرام الإرهابي على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا، حسب ما ذكرت مصادر أمنية الأحد لوكالة "فرانس برس".

وأوضح مصدران أمنيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن عناصر من التنظيم الإرهابي في غرب إفريقيا قدموا، مساء السبت، على متن ست شاحنات عسكرية لمهاجمة قاعدة جاكانا على مسافة نحو 42 كيلومترا عن مدجوري، عاصمة ولاية بورنو.

وأضاف أحدهما "فقدنا 4 جنود وأصيب 11 آخرون" في تبادل إطلاق النار الذي استمر لفترة طويلة.

Advertisements

من جهته، قال ضابط في الجيش كان حاضرا وقت الهجوم "هاجم إرهابيون كتيبتنا عند حوالي الساعة 17,30 (16,30 ت غ) لكننا قمنا بالرد وأجبرناهم على الانسحاب"، موردا الحصيلة ذاتها.

وتخوض جماعة بوكو حرام الإرهابية حركة تمرد مستمرة منذ عقود أسفرت عن مقتل 36 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا، بحسب الأمم المتحدة، ودفع مليوني شخص للنزوح، ما تسبب في أزمة إنسانية.

وعقب عودة القوة التشادية إلى بلادها، الجمعة الماضي، مع انتهاء مهمتها ضد بوكو حرام شمال شرق نيجيريا، فر مئات المدنيين النيجيريين المقيمين قرب مواقعها خشية حدوث اعتداءات إرهابية جديدة.

وامتد النزاع إلى النيجر والكاميرون وتشاد، ما دفع الدول المعنية لتشكيل قوة عسكرية لمواجهة التهديد.