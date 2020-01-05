- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2020/1/5 09:21 م بتوقيت أبوظبي
قوات من الجيش النيجيري - أرشيفية
قتل 4 جنود نيجيريين وجرح 11 آخرون، في هجوم لتنظيم بوكو حرام الإرهابي على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا، حسب ما ذكرت مصادر أمنية الأحد لوكالة "فرانس برس".
وأوضح مصدران أمنيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن عناصر من التنظيم الإرهابي في غرب إفريقيا قدموا، مساء السبت، على متن ست شاحنات عسكرية لمهاجمة قاعدة جاكانا على مسافة نحو 42 كيلومترا عن مدجوري، عاصمة ولاية بورنو.
وأضاف أحدهما "فقدنا 4 جنود وأصيب 11 آخرون" في تبادل إطلاق النار الذي استمر لفترة طويلة.
من جهته، قال ضابط في الجيش كان حاضرا وقت الهجوم "هاجم إرهابيون كتيبتنا عند حوالي الساعة 17,30 (16,30 ت غ) لكننا قمنا بالرد وأجبرناهم على الانسحاب"، موردا الحصيلة ذاتها.
وتخوض جماعة بوكو حرام الإرهابية حركة تمرد مستمرة منذ عقود أسفرت عن مقتل 36 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا، بحسب الأمم المتحدة، ودفع مليوني شخص للنزوح، ما تسبب في أزمة إنسانية.
وعقب عودة القوة التشادية إلى بلادها، الجمعة الماضي، مع انتهاء مهمتها ضد بوكو حرام شمال شرق نيجيريا، فر مئات المدنيين النيجيريين المقيمين قرب مواقعها خشية حدوث اعتداءات إرهابية جديدة.
وامتد النزاع إلى النيجر والكاميرون وتشاد، ما دفع الدول المعنية لتشكيل قوة عسكرية لمواجهة التهديد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 جنود نيجيريين وإصابة 11 في هجوم لـ"بوكو حرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.