واشنطن: فرض خامنئي الحداد ثلاثة أيام على سليماني "نفاق"

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي الحداد ثلاثة أيام في البلاد بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة للولايات المتحدة، "بالنفاق".

وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر: "من النفاق أن يفرض خامنئي الحداد ثلاثة أيام على إرهابي مثل قاسم سليماني، بينما يعتقل ويمنع آباء وأمهات المتظاهرين الإيرانيين المقتولين من المشاركة في توديع أبنائهم".

وأضافت "سليماني لم يكن بطلا، لقد كان مجرما قتل الإيرانيين والأمريكيين والآلاف غيرهم".

Advertisements

ومنذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة، تعيش المنطقة والعالم خوفاً من اندلاع حرب.

ودفع هذا عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.