مليشيات تهاجم معتصمين عراقيين رفضوا المشاركة في جنازة رمزية لـ"سليماني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجمت مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران، الأحد، المعتصمين في محافظة البصرة جنوبي العراق، بعد رفضهم المشاركة في جنازة رمزية لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس مليشيا الحشد اللذين قتلا في غارة أمريكية ببغداد.

وقال ضابط في قيادة عمليات البصرة لـ"العين الإخبارية": أطلقت مليشيات الحشد وفي مقدمتها مليشيا حزب الله العراق، وعصائب أهل الحق، النار على المتظاهرين بشكل مكثف بعد رفضهم المشاركة في التشييع الرمزي لسليماني والمهندس أمام مبنى محافظة البصرة".

وأكد الضابط أن المليشيات تواصل تفريق المعتصمين بإطلاق الرصاص عليهم وحرق عدد من خيمهم بحجة أنها تعود لمن وصفوهم بـ"المندسين".

وتابع المصدر "اعتلى عناصر حزب الله والعصائب المنصة وسط الساحة التي تحتضن المعتصمين أمام مبنى محافظة البصرة بالقوة وباشروا في عملية طرد المعتصمين من الساحة".

وذكر شهود عيان لـ"العين الإخبارية" أن "هجوم المليشيات على المعتصمين ما زال متواصلا، وقد أسفر عن وقوع أكثر من ١٠ جرحى في صفوف المعتصمين، ونقلوا جميعا إلى مستشفيات البصرة".





وقُتل متظاهر وأصيب ٣ آخرون، صباح الأحد، إثر إطلاق مليشيات الحشد الشعبي النار على عراقيين رفضوا المشاركة في تشييع جنازة رمزية لسليماني والمهندس بالناصرية جنوب شرق البلاد.

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وذكرت مصادر أمنية في شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحشد الشعبي فتحت النار على متظاهرين رفضوا إدخال "نعش رمزي" لسليماني والمهندس إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وأكدت المصادر أن عناصر المليشيات فتحت نيرانها بشكل مكثف صوب المتظاهرين، موضحا أن الأوضاع في الناصرية متدهورة للغاية في الوقت الحالي.

وقتل أبومهدي المهندس إلى جانب قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة الماضية.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل سليماني، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.





وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.