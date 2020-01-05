السلطات اليابانية تبحث عن حل للغز الفرار المحير لرجل الأعمال كارلوس غصن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

فيما لا تزال السلطات اليابانية تبحث عن حل للغز الفرار المحير لرجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن الملاحق بتهم فساد، نشرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بمساعدته على الهروب.

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وبحسب الصحيفة، ساعد غصن -وهو الرئيس السابق لمجموعة رينو – نيسان، كارلوس- بعملية هروبه من اليابان إلى لبنان عبر تركيا، شخصان أمريكيان لهما تاريخ بمهمات الحماية الخاصة، هما: مايكل تايلور، وجورج أنطوان زايك.

ونقلت الوكالة عمن وصفتهم بـ“أشخاص ذوي صلة“ أن قائمة المانيفست للرحلة التي غادرت مطار أوساكا الياباني إلى أسطنبول لا تتضمن اسم كارلوس غصن، وإنما أسماء الأمريكيين تايلور وزايك.