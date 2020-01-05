سيدة تقتل ابنة زوجها طفلة بطريقة بشعة بسبب 50 دولارا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
أقدمت سيدة مصرية على قتل ابنة زوجها بطريقة بشعة، عبر وضعها داخل خزان صرف صحي حتى لفظت أنفاسها، في محافظة أسيوط بصعيد مصر.
وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مركز صدفا، بلاغا من والد الطفلة وهو عامل يبلغ من العمر 31 سنة، يفيد بعثوره على جثة ابنته البالغة من العمرسنتان، في خزان صرف صحي بجوار مسكنه.
وبتشكيل فريق بحث وتحر لكشف غموض الواقعة، تبين أن زوجة الأب هي وراء ارتكاب الواقعة، بدافع الانتقام منها لقيام والد الطفلة بدفع 800 جنيه شهريا ما يعادل (50 دولارا) لطليقته والدة الطفلة، نظير حضانتها، فعقدت العزم على التخلص من الطفلة عن طريق وضعها داخل خزان الصرف الصحي بحوش الماشية داخل المنزل.
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