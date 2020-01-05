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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية النمساوية تكشف عن تعرضها لهجوم إلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت الخارجية النمساوية، إن أنظمة الكمبيوتر التابعة لها تعرضت لـ"هجوم سيبراني خطير" بدأ السبت وما زال مستمرا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس إن الهجوم ما زال مستمرا حتى اليوم الأحد " وقد يستمر لعدة أيام بحسب الخبراء".
وجاء في بيان لوزارتي الخارجية والداخلية، مساء السبت، إنه "نظرا إلى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد أن يكون الأمر متعلقا بهجوم موجَّه مِن قبل دولة".
وقالت الوزارتان إنه في مواجهة الهجوم "الذي تم رصده سريعا جدا، تم اتخاذ تدابير فورا" وتشكيل "لجنة تنسيق".
ولم يكشف البيان عن طبيعة المعلومات التي تم اختراقها في الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.
وأصبحت ظاهرة الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق ومتعددة الجوانب في السنوات الأخيرة، مستهدفة العالمين الاقتصادي والسياسي أو الأفراد.
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