وفد صيني يتوجه إلى واشنطن لتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة والصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

قالت صحيفة ”ساوث تشاينا مورنينج بوست“، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع قوله، إن وفدا تجاريا صينيا يعتزم التوجه إلى واشنطن؛ لتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



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وأضافت الصحيفة أن الوفد سيذهب إلى الولايات المتحدة، في 13 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وسيعود إلى الصين يوم 16 من ذات الشهر.

وكان من المقرر أن يسافر الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن تغير موعد السفر؛ بعد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بهذا الشأن.