متظاهرون عراقيون يهتفون ”لا للاحتلالين الأمريكي والإيراني“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

خرج متظاهرون في عدة مدن عراقية اليوم الأحد، وهم يهتفون ”لا للاحتلالين الأمريكي والإيراني“، ومعدلين شعارهم للمطالبة بإبعاد بلدهم عن الصراع، في ظل التوتر الذي بلغ أوجه بين طهران وواشنطن، إثر اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد.

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وتتمتع طهران بنفوذ كبير داخل مؤسسة الحشد الشعبي والفصائل المنضوية تحت لوائها، بينما تنشر الولايات المتحدة جنودا في قواعد عسكرية عراقية، ولها نفوذ لدى بعض القوات الخاصة العراقية التي تشرف على تدريبها.

وتجري التظاهرات في ظل دعوة البرلمان العراقي خلال جلسة طارئة اليوم الأحد إلى ”إنهاء تواجد أي قوات أجنبية“ على أراضيه، إذ صادق النواب على قرار ”إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة“.