نتنياهو  نحول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في زلة لسان، نتنياهو في زلة لسان: نحول إسرائيل إلى ”قوة نووية“

Advertisements

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد، عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته الذي تناول اتفاقا أبرمته إسرائيل مع اليونان وقبرص الرومية لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبرهما.

وقال نتنياهو، خلال المؤتمر الذي نقلته قناة ”كان“ الرسمية على الهواء مباشرة: ”أود أن أشكر وزير الطاقة يوفال شتاينيتس، لمساهمتك الكبيرة للغاية في هذا المشروع المهم، الذي مغزاه هو أننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية“، ثم عدل كلامه قائلا: ”نحول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة“.