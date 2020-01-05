103 جراحات قلب مفتوح لأطفال المكلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المكلا، صنعاء

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة 103 عمليات جراحية، منها 23 عملية لجراحة القلب المفتوح، و80 حالة قسطرة قلب، وتأتي الحملة امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء المحافظات اليمنية، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

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من جهته، واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال شهر ديسمبر الماضي 2,775 مستفيدا، وقسم الباطنية 1,402 شخص، وعيادة الصحة الإنجابية 272 مستفيدا ، وقسم المصابين بالأوبئة 2,466 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 4,866 مراجعا، فيما نفذ 42 نشاطا للتخلص من النفايات.

وتعاون مركز الملك سلمان للإغاثة مع مؤسسة طيبة للتنمية لتنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال ديسمبر ضخ 854,250 لترا من مياه الشرب، وضخ 1,041,250 لترا من المياه الصالحة للاستخدام، وإجراء 12 حملة للنظافة، وتوزيع 500 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.