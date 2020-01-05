255 اعتداء إسرائيليا على صحفيي فلسطين في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 255 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 2019.

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وقالت في تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين أمس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ملاحقتها واستهدافها للصحفيين عبر إطلاق الرصاص الحي والمعدني وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال المباشر، أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها الممنهجة والمخططة والهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه، للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وأضافت أن تصاعد هذه الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين والمصورين الفلسطينيين يحتاج إلى وقفة جادة من قبل المؤسسات الحقوقية والاتحادات والنقابات الصحفية العربية والدولية لوقف هذه الجرائم، وذلك من خلال تنظيم حملات دولية لمساندة الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحقهم.

وشددت على أن مثل هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الصحفيين تستدعي التدخل العاجل والفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية الاحتلالية لوقف هذا الاستهداف الممنهج والمتعمد للمصورين والصحفيين الميدانيين، إضافة إلى تحملها المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين والمصورين التي باتت في خطر محدق.