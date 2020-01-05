اليابان: هروب غصن للبنان جريمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

انتقد أحد ممثلي الادعاء في اليابان الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان - ميتسوبيشي موتورز، كارلوس غصن، بسبب خرق قواعد الإفراج المشروط بكفالة، والهروب من اليابان إلى لبنان.

وقال نائب رئيس مكتب الادعاء العام في طوكيو تاكاهيرو سايتو في بيان «من المؤسف أن يتجاهل (غصن) الإجراءات القضائية لبلادنا، كما أن تصرفه يعادل الجريمة».

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وتمكن غصن من الفرار من اليابان الأسبوع الماضي بعد الحصول على إفراج بكفالة، حيث يواجه المحاكمة بتهم سوء السلوك المالي في البلاد.

وقال سايتو إن المكتب سوف يبدأ «تحقيقا سريعا وملائما» لتحديد كيفية فراره من اليابان أثناء التعاون مع المكاتب الحكومية ذات الصلة، وقال غصن في بيان عقب وصوله إلى لبنان الاثنين الماضي إنه فر من «الظلم والاضطهاد السياسي» في اليابان.

وصرحت السلطات اللبنانية بأن غصن دخل لبنان بصورة قانونية بجواز سفر فرنسي ساري المفعول.