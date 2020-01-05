المخاض الحكومي يزداد تعثرا في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت صحيفة لبنانية أمس عن ترحيل الإعلان عن تأليف حكومة حسان دياب إلى مواعيد جديدة غير محددة، مشيرة إلى أن المخاض الحكومي لا يزال متعثرا .

وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية في عددها الصادر أمس «رغم التحديات الخطيرة والداهمة التي فرضها اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، على المنطقة عموما ولبنان في شكل خاص، والتي تفترض جهوزية داخلية لمواجهة أي تداعيات محتملة لانتقال الصراع الأمريكي الإيراني إلى مستويات المواجهة المحمومة أمنيا وعسكريا، يستمر المخاض الحكومي متعثرا».

وأضافت أنه «رغم خطورة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تهدد البلاد بانفجار اجتماعي وبإفلاس وانهيار محتم، فيما بدأت تحركات الانتفاضة الشعبية تتفلت من عقالها وتنزلق إلى أعمال الشغب والتكسير، وسط غياب أي أفق واضح على المديين القصير والمتوسط، تستمر الشروط والعقد مهيمنة على الملف الحكومي، ضاربة بعرض الحائط كل التحديات السابقة الذكر، وحتى اللاحقة منها والتي ستكون النتيجة الحتمية لاستمرار حال المراوحة والمماطلة التي تزيد الأوضاع تعقيدا وهشاشة في وجه الرياح العاتية الضاربة من كل حدب».