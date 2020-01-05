السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين
أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يسعى لإجراء محادثات مع كل من إيران والشركاء الدوليين الرئيسيين لتخفيف التوترات في أعقاب الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وقال ماس لصحيفة «بيلد إم زونتاج» الصادرة أمس «خلال الأيام المقبلة سنبذل قصارى جهدنا للعمل داخل الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وبالحوار مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك إجراء محادثات مع إيران من أجل منع تصعيد الوضع».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية ألمانيا: سنتحرك لتخفيف التوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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