السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لندن
ذكر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده تعتزم إرسال سفينتين حربيتين لحماية سفنها في مضيق هرمز، وسط حالة التوتر مع إيران.
وأضاف والاس أن بلاده ستنشر الفرقاطة «إتش إم إس مونتروس» والمدمرة «إتش إم إس ديفندر» في المضيق، وهو طريق شحن رئيسي مهم واستراتيجي في منطقة الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا ترسل سفينتين حربيتين لحماية سفنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.