بريطانيا ترسل سفينتين حربيتين لحماية سفنها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده تعتزم إرسال سفينتين حربيتين لحماية سفنها في مضيق هرمز، وسط حالة التوتر مع إيران.

وأضاف والاس أن بلاده ستنشر الفرقاطة «إتش إم إس مونتروس» والمدمرة «إتش إم إس ديفندر» في المضيق، وهو طريق شحن رئيسي مهم واستراتيجي في منطقة الخليج.