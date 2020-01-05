ترند |قصة السطو على فيلا نانسي عجرم وقتل زوجها للسارق..وبوادر الحرب العالمية تشتعل..وعواصف وأمطار خلال ساعات.. وأول ظهور إعلامي لمي وزهرة ضحيتا تحرش المنصورة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد تحسن 24 ساعة.. عاصفة وأمطار تضرب البلاد الإثنين، وبوادر الحرب.. المرشد الإيراني يستعين بـ«البسملة» تمهيدا للرد العسكري.. وترامب يرد على تهديدات إيران بالرقم 52، والقصة الكاملة للسطو على منزل نانسي عجرم وقتل زوجها للسارق.. وأول تعليق من الفنانة، وفي أول ظهور إعلامي لهما.. مي وزهرة ضحيتا تحرش المنصورة ترويان تفاصيل جديدة عن الواقعة.. وتكشفان حقيقة تنازلهما.. وأديب يعلق.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد تحسن 24 ساعة.. عاصفة وأمطار تضرب البلاد الإثنين (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الإثنين 6 يناير، يشهد طقسا غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "يتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تصل الحرارة لصفر في مدينتي نخل وسانت كاترين، كما تسقط أمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة جدا، وارتفاعه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الإثنين، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 8

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9 درجات

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 8 درجات

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات

أسوان العظمى 19 درجة والصغرى 6 درجات.

نخل العظمى 16 درجة والصغرى صفر

سانت كاترين العظمى 12 درجة والصغرى صفر

تحسن 24 ساعة

وكانت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قد قالت إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا الأحد، لمدة 24 ساعة، لتنحسر الأمطار على السواحل الشمالية فقط، على أن تعاود التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار بدءاً من الإثنين.

وأكدت شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر خلال الساعات المقبلة من السبت، على أن يتحسن الطقس الأحد، ولمدة 24 ساعة.

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بوادر الحرب.. المرشد الإيراني يستعين بـ«البسملة» تمهيدا للرد العسكري.. وترامب يرد على تهديدات إيران بالرقم 52

يحبس العالم أنفاسه بعد التوترات العنيفة التي اندلعت مؤخرا بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، إثر مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ حادث الاغتيال الذي وقع الجمعة الماضية، يتبادل الطرفان الأمريكي والإيراني تهديدات مباشرة، مما جعل البعض يتوقع اندلاع حرب عالمية ثالثة في المنطقة.

تغريدة غامضة من خامنئي.. ومتابعوه: «عملية عسكرية كبيرة ضد أمريكا»

من جانبه، نشر الحساب الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي على تويتر تغريدة جديدة، أثارت الكثير من التساؤلات بين رواد موقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى خامنئي بكتابة "بسم الله الرحمن الرحيم" باللغة الإنجليزية، دون أن يرفقها بأي تعليق آخر، وهو ما دفع متابعيه للتساؤل حول فحوى التغريدة، خاصة وأنها تقرأ عند بداية قراءة سور القرآن الكريم.

ورجح المتابعون أن تكون "البسملة" بداية عمل عسكري كبير تنفذه إيران ضد مصالح الولايات المتحدة، رداً على مقتل سليماني.

وقارن متابعو المرشد الإيراني تغريدة خامنئي وتغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مقتل سليماني، حيث اكتفى زعيم البيت الأبيض بنشر صورة العلم الأمريكي دون أن يرفقها بتعليقات.

وزير الدفاع الإيراني يتحدى أمريكا

وفي سياق متصل، استبعد العميد أمير حاتم، وزير الدفاع الإيرانى، ما سماه تجرأ الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجوم على بلاده.

وأضاف وزير الدفاع الإيرانى في تصريحات إعلامية، الأحد، ردًا على تهديدات ترامب، "فى أى مواجهة محتملة سنرى مواقع أى طرف ستضرب".

مستشار المرشد الأعلي: الرد سيكون عسكريا

وفي ذات السياق، قال حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى بإيران، إن رد بلاده على مقتل سليماني سيكون عسكريا بالتأكيد، وأنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

وأضاف دهقان في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية من طهران: "دعني أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسع أبدا للحرب ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأوا الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وتابع: "الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي، وما قالة عن تحديد 52 هدفا في إيران إن أقدمت الأخيرة على أى عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية، قال دهقان إنها "سخيفة وغريبة"، لافتا إلى أن ترامب "لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".

تهديدات ترامب

وكان ترامب قد هدد إيران، مجددا، بضربات أقوى من أى وقت مضى، فى حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على مقتل سليماني.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، "لقد هاجمونا فى السابق فردينا، وإن هاجمونا مجددا، وهو ما لا أنصحهم القيام به، فسنرد بقوة أكبر وأعنف مما سبق لهم أن رأوه".

أضاف الرئيس الأمريكي: "لقد صرفت الولايات المتحدة للتو 2 ترليون دولار على معدات عسكرية، نحن الجيش الأكبر والأفضل فى العالم، فى حال هاجمت إيران أى من قواعدنا أو أى من مواطنينا فسنرسل بعضا من تلك المعدات الحديثة دون أى تردد".

ترامب يرد على التهديدات بالرقم 52

وواصل ترامب تغريداته قائلا إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً في إيران ستضربها بسرعة وبقوة كبيرة، إذا شنت طهران هجمات ضد أهداف أو أفراد أمريكيين.

وأوضح ترامب، في تغريدة أخرى، أن الرقم 52 يُمثّل عدد الأميركيين الذين تم احتجازهم كرهائن في السفارة الأمريكية في طهران لأكثر من سنة أواخر عام 1979.

وتابع الرئيس الأمريكي أن بعض تلك المواقع "على مستوى عال جدّاً ومهمّة بالنّسبة إلى إيران والثقافة الإيرانيّة"، مؤكد اًن تلك الأهداف، وإيران نفسها، سيتمّ ضربها بشكل سريع جداً وقوي جداً.

واختتم ترامب تغريداته قائلا: "الولايات المتحدة لا تريد مزيداً من التهديدات".

سر الرقم 52

واختار ترامب الرقم 52 سعياً منه لتذكير العالم بما جرى في الرابع من نوفمبر عام 1979، عندما قام طلاب من الثوار الإيرانيين الموالين للخميني بمهاجمة السفارة الأمريكية في العاصمة طهران.

وأقدم المحتجون على كسر الأقفال وفتح الأبواب، وقاموا باقتحام ساحة السفارة بسهولة، قبل الاستيلاء عليها خلال 3 ساعات.

وحاول موظفو السفارة تدمير الوثائق، لكن سرعان ما دخل المهاجمون إلى المبنى، فصادروا معظم الوثائق.

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وأخذ الطلاب 52 دبلوماسياً ومدنياً أمريكياً من سكان السفارة كرهائن، ثم توصلوا إلى مئات النسخ من الوثائق وحدثت أزمة دولية كبيرة.

وبعد مفاوضات أمريكية لإطلاق سراح الرهائن، قامت واشنطن بشن عملية عسكرية لإنقاذهم في 24 أبريل 1980، إلا أنها فشلت وأدت إلى تدمير طائرتين ومقتل 8 جنود أمريكيين وإيراني مدني واحد.

وانتهت الأزمة بالتوقيع على اتفاقية الجزائر في الـ 19 من يناير عام 1981، وتم الإفراج عن الرهائن في اليوم التالي، بعد دقائق من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريجان.

وتعد الأزمة حادثاً محورياً في تاريخ العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، حيث يعتقد بأنها سبباً في هزيمة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية، كما أنها كانت بداية فرض عقوبات اقتصادية أميركية على إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بعد استهدافه هو ومرافقيه بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق.

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القصة الكاملة للسطو على منزل نانسي عجرم وقتل زوجها للسارق.. وأول تعليق من الفنانة

طمأنت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها على حالتها الصحية، بعد حادث السطو المسلح على فيلاتها في نيو سهيلة كسروان،​ فجر الأحد.

وقالت نانسي في أول تعليق لها في تصريحات لقناة "MTV" اللبنانية، "بشكر كل اللى اطمونا عليا واتصلوا عليا أنا بخير وأهم شىء عائلتى كويسة وبناتى كويسين الحمد الله".

وبدت الفنانة في حالة نفسية سيئة، خلال حوارها المقتضب مع الفضائية اللبنانية، قائلة: "أنا مش هقدر أحكي حاجة دلوقتي".

وكشف وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل جديدة في حادث السطو المسلح الذي تعرضت له فيلا ​نانسي عجرم، بعد تصدى زوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ للسارق وقتله عقب تبادل إطلاق النار بينهما.

وأفادت مصادر لصحيفة النهار اللبنانية، أن السارق تمكن من التسلل ليلاً إلى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل الفيلا، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وواصلت المصادر: "تابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات الفنانة، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه إلى غرفة الصغار، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج ننسي الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وفي سياق متصل، أمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع فادى الهاشم، زوج الفنانة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله اللص الذى حاول اقتحام الفيلا الخاصة بهما بقصد السرقة، بعد تبادل الطرفان إطلاق النار.

وأقدم السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة بقصد السرقة.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بينهما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام لبنانية، صور للفنانة بعد تعرضها لإصابة طفيفة في ساقها، أثناء حادث السطو المسلح.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، تُظهر الصور قدم عجرم مضمّدة بعد تعرضها للإصابة خلال دخول السارق غرفة بناتها، حيث عمد إلى شهر مسدسه في وجههم، ليحصل إطلاق نار بينه وبين زوجها، ما أدى إلى إصابة الفنانة ومقتل السارق.

من جانبه، طمأن جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم، جمهورها على صحتها بعد الحادث.

وقال جيجي في تصريحات صحفية: “نانسي بخير، وبناتها بخير لم يصبهن أي ضرر”.

وأضاف: “الفنانة أصيبت بخدوش بسيطة، وهي في حالة جيدة وتشكر كل من سأل عليها”.

كما نشرت وسائل إعلام لبنانية، مقطع فيديو يرصد لحظة تسلل السارق المسلح لفيلا الفنانة نانسي عجرم، في نيو سهيلة كسروان،​ فجر الأحد، وتفاصيل المواجهة بينه وبين زوجها الدكتور فادي الهاشم، والتي انتهت بمقتل اللص.

وأظهرت كاميرات المراقبة في منزل الفنانة لحظة دخول السارق إلى المنزل، وصولاً إلى المواجهة التي حصلت بينه وبين زوجها، حيث روى الأخير أنه قام بإطلاق النار على السارق عندما توجه إلى غرفة بناته.

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في أول ظهور إعلامي لهما.. مي وزهرة ضحيتا تحرش المنصورة ترويان تفاصيل جديدة عن الواقعة.. وتكشفان حقيقة تنازلهما.. وأديب يعلق

روت زهرة، ومي، ضحيتا التحرش الجماعي في مدينة المنصورة، تفاصيل ماحدث لهما ليلة رأس السنة، وكما كشفتا حقيقة تنازلهما عن البلاغ المقدم منهما في الواقعة.

من جانبها قالت زهرة في مداخلة تليفونية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، إنها كانت فى نزهة مع عدد من أصدقائها وفى طريقها للوصول لأحد المطاعم الشهيرة لتناول العشاء فى ليلة رأس السنة، وبسبب تكدس الطريق اضطررت للنزول من التاكسى والترجل للوصول للمطعم، إلا أنها فوجئت بتحرش مجموعة من الشباب بها وصل عددهم لـ 30 شخصًا.

وأضافت الفتاة التي ظهرت في الفيديو، وهي تدخل السيارة لإنقاذها، أنه "فور شعورى وصديقتى بالخطر وتحرك تلك المجموعة نحونا اختبئنا فى أحد المحلات، ومكثنا فيه ساعة كاملة، بعدها نزل معنا أشخاص حاولوا حمايتنا وتمكنوا من تهريب صديقتى".

وأوضحت أنه بمجرد نزولها بصحبة أحد الأشخاص المكلف بحمايتها تحرشت بها مجموعة من الشباب.

وعن صحة تنازلها عن المحضر، أكدت أنها لم تتنازل وأنها أفادت أمام النيابة العامة أن المقبوض عليهم ليسوا المتهمين الحقيقيين.

من جانبها، أوضحت مي، الفتاة الثانية، في قضية التحرش في مداخلة أيضا مع أديب، "أنا رنيت على ناس من صحابي حوالي 3 جم خرجوني وكان في 2 أنا لا أعرفهم واحد معاه كلب والتاني معاه خشبة اللي هما هاني وفارس اللي متهمين حاليا في القضية واللي دافعوا عني دول الي أنقذوني، أنا لولا هما كان حصلي زي صاحبتي وأكثر كمان".

وتابعت قائلة: "في البداية كان هناك 20-30 شخص يتبعوننا وكانوا بعاكسوا معاكسات عادية عملنا نفسنا مش واخذين بالنا فجأة لقينا كلو بصورنا وطبعا أخذنا موقف وناس جت تدافع عننا ودخلونا محل موبايلات.. وصاحب المحل خاف على محله طبعا راح مشانا".

وأكدت مي أنها لم تتنازل عن المحضر، وأقرت أيضا أن المتهمين المضبوطين صغار للغاية، ولم تشاهدهم من قبل، وأن من تحرش بهما هم أشخاص بلطجية كبار في السن.

وأضافت أنها تمكنت من الهرب من السيارة ولكن بسبب التدافع لم تستطع زهرة الهروب معها، وأكدت أنهما طالبتين في كليتي التربية والهندسة بجامعة المنصورة، وتقيمان في ذات المدينة.

من جانبه، عرض الإعلامي "عمرو أديب" عددا من مقاطع الفيديو التي تداولها نشطاء بصورة واسعة وتظهر التحرش بفتاة في المنصورة وأثارت تفاعلا واسعا منذ البدء بتداولها برأس السنة.

وقال "أديب" : "ظاهرة كونية يعني، البنت وزميلتها دخلوا محل من المحلات بتاع موبايلات وقعدوا شوية جوا والمحل طلب منهم الخروج عشان خاف على المحل بتاعه ليتكسر راحوا محل ثاني زي ما عرفنا من القصة بتاعت مراسلتنا وكلموا ناس يجيو يطلعوهم".

وأشار "أديب" إلى أن بعض الشيخ يلقون باللوم على الفتيات، ويقولون: "شوفوا هي لابسة إية!! ما هي اللي لابسة قصير!! وكأنهم يعطون مبرر للتحرش بيها.. إية التوحش اللي إحنا فيه ده!! إية اللي جرا للناس!! ده مفيش موقع أجنبي إلا لما عملنا فضيحة".

وأختتم قائلا : "لازم محامي الشعب يتدخل حتى لو البنات اتنازلوا".

موجة غضب

انتاب الشارع المصري حالة من الغضب، بعد حادث التحرش المؤسف بفتاتين، الذي شهدته منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، في ليلة رأس السنة.

بداية الوقعة

تعود بداية الأزمة، عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو صادم يرصد لحظة تحرش جماعي بفتاة ترتدي ملابس قصيرة ليلة رأس السنة، حيث حاوطها عشرات الشباب، وسط صراخها، فيما حاول البعض حمايتها وإنقاذها من الزحمة ووضعها في سيارة لتنطلق بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع جديد، يرصد لحظة دخول الفتاة إلى محل للاختباء من المتحرشين، وإجرائها اتصالا هاتفيا، يرجح أنّها استغاثت فيه بأحد أقاربها، غير إنَّ صاحبه قام بإخراجها خوفًا على محتويات المحل، وبعد خروجها تعرضت لواقعة التحرش الجماعي.

وأظهر الفيديو، أن المجني عليهما حاولتا الاحتماء بمحل لبيع أجهزة وإكسسوارات الهواتف المحمولة، إلا أن صاحب المحل رفض، وطردهما خوفًا على البضاعة الموجودة بالمحل، بعد تجمهر العشرات من الشباب.

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