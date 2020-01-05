برلماني روسي: قرار البرلمان العراقي رد فعل طبيعي بعد اغتيال سليماني

وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي قرار البرلمان العراقي بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، بعد انتهاك واشنطن لسيادة العراق واغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني على أراضيها، بأنه "رد فعل طبيعي".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشار إلى أن "صوت البرلمان العراقي على إنهاء وجود قوات التحالف بقيادة أمريكا. وهذا رد فعل طبيعي على انتهاك واشنطن الهمجي لسيادة البلاد وقتل المسؤول الإيراني الجنرال سليماني على أراضيها"، معتبراً أنه "يجب أن تكون الخطوة التالية من قبل مجلس الأمن الدولي".
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