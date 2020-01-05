عبد المهدي بحث مع وزير خارجية بريطانيا التوتر في المنطقة

بحث رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ في ​اتصال​ هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني ​دومينيك راب​ التوتر في المنطقة. وكان راب، قد اكد في وقت سابق ان "نشوب حرب في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي فريق"، لافتا إلى أن "قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كان مصدر تهديد للمنطقة".

وراى أن "ثمة حاجة لخفض تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وتجنب حرب غير مقصودة".

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