دافيد بتريوس: اغتيال سليماني أفقدنا عامل الردع

اعتبر رئيس جهاز المخابرات المركزية الأميركي سابقا الجنرال دافيد بتريوس أن الآثار المترتبة على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أفقدت بلاده عامل الردع.
وفي حديث لـ"سي بي إس" الأميركية، رأى أن "ما حدث هنا أعتقد بصراحة أننا فقدنا عنصر الردع".
وأشار إلى أن "السؤال الحقيقي سيكون: ما إذا كانت هناك مبادرة دبلوماسية؟"، مشيرا إلى أن "رد فعله الأولي على مقتل قاسم سليماني، كان مفاجئا".
وأوضح أننا "لم نكن نتتبعه من قبل، ودوره ظهر جليا في فترة الربيع العربي وكان مؤيدا للرئيس السوري بشار الأسد ويتنقل كثيرا. وفي العراق كان في الصفوف الأولى ويدعم العراق في حربه على داعش مثلما كنا نحارب التنظيم".
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