دافيد بتريوس: اغتيال سليماني أفقدنا عامل الردع

اعتبر رئيس جهاز المخابرات المركزية الأميركي سابقا الجنرال دافيد بتريوس أن الآثار المترتبة على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​ أفقدت بلاده عامل الردع.

وفي حديث لـ"سي بي إس" الأميركية، رأى أن "ما حدث هنا أعتقد بصراحة أننا فقدنا عنصر الردع".

وأشار إلى أن "السؤال الحقيقي سيكون: ما إذا كانت هناك مبادرة دبلوماسية؟"، مشيرا إلى أن "رد فعله الأولي على مقتل قاسم سليماني، كان مفاجئا".

وأوضح أننا "لم نكن نتتبعه من قبل، ودوره ظهر جليا في فترة ​الربيع العربي​ وكان مؤيدا للرئيس السوري ​بشار الأسد​ ويتنقل كثيرا. وفي ​العراق​ كان في الصفوف الأولى ويدعم العراق في حربه على داعش مثلما كنا نحارب التنظيم".