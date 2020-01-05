الدفاع الجزائرية: الجيش الوطني يقضي على ارهابيين اثنين ويصادر أسلحة

أعلنت وزارة الدفاع ​الجزائر​ية، عن تصفية إرهابيين اثنين غرب العاصمة الجزائر.

وفي بيان ل​وزارة الدفاع الجزائرية​، أوضحت الوزارة أنه "في إطار ​مكافحة الإرهاب​ وإثر عملية بحث وتمشيط بغابة تاغزوت أحسن غرب البلاد، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابيين اثنين وضبطت مسدسا رشاشا من نوع ​كلاشنيكوف​ وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة".

وأوضح البيان أن هذه العملية "التي لا تزال متواصلة، لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات ​الجيش الوطني​ الشعبي ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

