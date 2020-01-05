الدفاع الجزائرية: الجيش الوطني يقضي على ارهابيين اثنين ويصادر أسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تصفية إرهابيين اثنين غرب العاصمة الجزائر.
وفي بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أوضحت الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بغابة تاغزوت أحسن غرب البلاد، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابيين اثنين وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة".
وأوضح البيان أن هذه العملية "التي لا تزال متواصلة، لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".
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