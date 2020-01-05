رئيس الوزراء الكويتي: للتنسيق مع الدول الشقيقة تجاه التطورات الأخيرة

توجه رئيس ​مجلس الوزراء الكويتي​، صباح الخالد، الى الوزراء المعنيين "بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه التطورات الاخيرة في المنطقة".

وقد ناقش المجلس الاستعدادات الحكومية تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة، والمعطيات والتداعيات المحتملة في المنطقة وتقييم الوضع الراهن، وقد جاءت هذه الخطوة استكمالا لاجتماعات ولقاءات المسؤولين خلال اليومين الماضيين.

ودعا الخالد خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا مصغرا، القيادات العسكرية والامنية، الى حضور اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين.