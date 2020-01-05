وصول جثمان قاسم سليماني الى مدينة مشهد في ايران

وصل جثمان قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​ الى مدينة مشهد في ​ايران​. هذا وكانت قد انطلقت صباح اليوم مراسم التشييع في مدينة الأهواز، حيث اجتاح حشد هائل شوارع المدينة للمشاركة بالتشييع.

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