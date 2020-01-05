قتلى وجرحى بهجوم متظاهرين على موكب لتشييع المهندس وسليماني

أقدم متظاهرون على مهاجمة موكب لتشييع المهندس وسليماني في مدينة ​الناصرية​ وأحرقوا ​سيارة​ بقنابل ​مولوتوف​. وأفاد مراسل ​روسيا اليوم​ أن الهجوم أدى الى نشوب صدامات بين المشيعين و​المتظاهرين​ أسفرت عن مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة عدد آخر بجروح.

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