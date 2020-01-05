أكدت وكالة الأنباء العمانية أن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة "المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين ​الولايات المتحدة​ و​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية". ودعت الوكالة عن ​وزارة الخارجية العمانية​ "الطرفين إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة". وأكدت الوكالة أن وزارة الخارجية العمانية دعوت ​المجتمع الدولي​ "لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العمانية: لتغليب لغة الحوار بين إيران وأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.