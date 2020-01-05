رويترز: سلطات ايران ستخصب اليورانيوم بلا قيود وفقا للاحتياجات التقنية

نقلت وكالة "رويترز" عن السلطات الايرانية تأكيدها انها ستخصب اليورانيوم بلا قيود وفقا للاحتياجات التقنية، مشيرة الى ان "تقليص الالتزامات ب​الاتفاق النووي​ يمكن التراجع عنه إذا رفعت ​أميركا​ العقوبات".

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