رويترز: بومبيو ينفي أن يكون ترامب قد هدد بقصف المراكز الثقافية الإيرانية إذا ردت على مقتل سليماني

نقلت وكالة "رويترز" عن "وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ نفيه أن يكون الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد هدد بقصف المراكز الثقافية الإيرانية إذا ردت ​ايران​ على مقتل قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​".

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