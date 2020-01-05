استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني المستشار الامني للرئيس السوري بشار الأسد علي مملوك، مؤكداً أن "ردنا على الجريمة الأميركية سيكون عسكريا لكنه لن يخُتصر بالرد العسكري".
ولفت شمخاني إلى أن الأميركيين سوف يدركون أن "شهادة قائد فيلق القدس افي الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ستكون أكثر خطورة عليهم من وجوده وهو على قيد الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يستقبل المستشار الامني للأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.