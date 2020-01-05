أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يستقبل المستشار الامني للأسد

استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران ​علي شمخاني​ المستشار الامني للرئيس السوري ​بشار الأسد​ علي مملوك، مؤكداً أن "ردنا على الجريمة الأميركية سيكون عسكريا لكنه لن يخُتصر بالرد العسكري".

ولفت شمخاني إلى أن الأميركيين سوف يدركون أن "شهادة قائد فيلق القدس افي الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ستكون أكثر خطورة عليهم من وجوده وهو على قيد الحياة".