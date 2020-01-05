أعلنت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ أنها قامت باستدعاء القائم بالأعمال الألماني في ​طهران​ وسلمته مذكرة إحتجاج على موقف ​برلين​ من إغتيال سليماني.

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ايران تستدعي القائم بالأعمال الألماني على خلفية موقف المانيا بشأن اغتيال سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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