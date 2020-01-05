السيستاني ابرق للخامنئي معزيا: دور سليماني كان منقطع النظير ولا يمكن نسيانه

ابرق المرجع الشيعي في ​النجف الاشرف​ السيد علي السيستاني الى مرشد ​الثورة​ في ​ايران​ السيد ​علي خامنئي​ معزيا برحيل قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​. واكد السيستاني في برقيته ان "دور سليماني خلال فترة حربه ضد داعش كان منقطع النظير ولا يمكن نسيانه".

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