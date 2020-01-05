باسيل اتصل بنظرائه الاقليميين والدوليين: الأمن والاستقرار حاجة حيوية للخروج من الضائقة

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ وأجرى، عددا من ​الاتصالات​ بنظرائه وزراء الخارجية الاقليميين والدوليين، اعرب فيها عن حزنه وأسفه للعملية التي وقعت أخيرا في ​بغداد​. وشدد على "وجوب تجنب التصعيد في المنطقة ووضع حد للتوتر الحاصل، لئلا يؤدي الى وقوع حرب في المنطقة لا تحمد عقباها".

وأكد "موقف ​لبنان​ بوجوب إبعاده عن التداعيات السلبية لهذا التصعيد، والحاجة الى التفاوض بدلا من ​العنف​، لأن الحوار يؤمن الحلول ويحفظ ​الأمن​ والاستقرار، وهما حاجة حيوية للبنان لخروجه من ضائقته المالية الصعبة".

ولمس باسيل "تفهما كاملا للوضع اللبناني والحاجة إلى تجنيبه أي أضرار إضافية".

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