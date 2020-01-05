الجيش: توقيف شخصين لإقدامهما على محاولة سرقة في منطقة الفرزل

أعلنت ​قيادة الجيش​ أن "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في منطقة ​الفرزل​، السوري (س.ش) لمحاولته سرقة سوبرماركتفي المنطقة المذكورة،بالاشتراك مع اللبناني (م.ق) الذي كانت قد أوقفته شرطة بلدية الفرزل وسلمته إلى مديرية المخابرات في وقت سابق، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف ​القضاء​ المختص".



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